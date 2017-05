Comment Le Pen s'est retrouvée à prononcer le même discours que Fillon

publié le 02/05/2017 à 07:24

Marine Le Pen a prononcé lundi 1er mai à Villepinte son dernier discours de campagne. À cette occasion elle a prononcé les mêmes phrases que celles prononcées le 15 avril par François Fillon. À l'époque, le candidat de la droite éliminé au premier tour avait loué "les frontières terrestres : les Pyrénées qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Nos Alpes, qui nous ouvrent vers l'Italie notre soeur et, au-delà, l'Europe centrale, balkanique et orientale". Des termes repris quasiment au mot près par la candidate du Front national.



C'est Ridicule TV, une chaîne créée par des soutiens de François Fillon, qui a repéré cette pépite et qui s'est amusée à les superposer. Ces mots s'inspirent entre autres de Napoléon et de Georges Clemenceau. Forcément, on se demande ce qui a bien pu passer par la tête de Marine Le Pen de reprendre aussi grossièrement des morceaux d'un discours de son ancien rival, pour ce qui devait être l'un des discours les plus importants de sa carrière politique. Son entourage évoquait lundi soir un "clin d'oeil" assumé.

Pour parler de la France, Marine Le Pen est obligée de plagier MOT POUR MOT un discours de Fillon ... ¿ #Imposture pic.twitter.com/BasTJsgLWf — Ridicule TV (@RidiculeTV) 1 mai 2017

En fait, il y a une explication assez simple. Parmi les personnes qui ont "fourni des notes" à Marine Le Pen pour ce discours, il y a un certain Paul-Marie Couteaux, qui, jusqu'au soir du premier tour, était un soutien de François Fillon. Selon nos informations, c'est lui aussi qui avait largement écrit le discours de l'ancien premier ministre au Puy-en-Velay. Paul-Marie Couteaux est un essayiste, ancien député européen souverainiste (favorable au rapprochement des droites) et fondateur du SIEL - un parti proche du Front national, mais dont il a quitté la présidence.

On retrouve d'ailleurs les mêmes références dans plusieurs écrits de Paul-Marie Couteaux, dont un livre paru en 2004. Plus précisément dans Ne laissons pas mourir la France. Un livre de conversations entre lui et un certain Nicolas Dupont-Aignan. Cela ne s'invente pas.