Comme un goût de déjà entendu. Alors que six jours séparent les électeurs du deuxième tour de l'élection présidentielle, un petit couac vient bousculer la dernière ligne droite de Marine Le Pen. Le dernier discours de la candidate du Front national, le 1er mai à Villepinte, présente d'indéniables similitudes avec un discours que François Fillon, le candidat malheureux de la droite, a prononcé deux semaines plus tôt au Puy-en-Velay.



"Immensité septentrionale", "le grand large" qui nous "parle d'aventure", "la façade méditerranéenne, foyer des civilisations humaines" : autant de formulations prononcées par Marine Le Pen de manière absolument identique à celle de François Fillon, sur plus d'1mn30. Ces ressemblances, mises en lumière par une vidéo publiée sur Twitter, n'ont pas tardé à faire le tour de la Toile.

Évidemment, les réactions scandalisées des internautes n'ont pas tarder à fuser sur le réseau social à l'oiseau bleu. D'autres, plus amusés, réagissent par l'humour.

Un discours de Napoléon ?

Plusieurs utilisateurs de Twitter prêtent l'origine de ce texte à Napoléon : ainsi, les deux candidats auraient simplement décidé de citer un texte commun. Effectivement, cette séquence du discours d'une heure de Marine Le Pen commence avec une citation du premier empereur des Français : "Napoléon disait que la politique d'un État procédait de sa géographie", clame la candidate en ouverture de ce passage.



Cependant, on peine à imaginer Napoléon, au XIXe siècle, évoquer les "listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai", "le lycée Français de Rabat ou de Rome" ou de présenter Paris comme "la première destination touristique mondiale", comme l'a fait Marine Le Pen, et François Fillon avant elle. De nombreuses autres théories fleurissent sur la toile.

Cette séquence, pour l'instant inexpliqué, n'est pas sans précédents. En juillet dernier, alors que Donald Trump n'est encore que le candidat républicain à la présidence des États-Unis, sa femme a livré un discours à Cleveland, dans lequel elle assurait des capacités de son époux à diriger le pays. Les internautes avaient rapidement souligné la ressemblance de cette intervention avec un discours de Michelle Obama, sa prédécesseure.