Le journal de 7h : Hamon revoit sa copie sur le revenu universel

publié le 07/03/2017 à 07:45

C'est la mesure phare de Benoît Hamon. Décriée pour son coût exorbitant - 349 milliards d'euros d'après l'Institut Montaigne -, l'application du revenu universel pourrait être revue , selon Les Échos. Si Julia Cagé ne dévoile pas les contours de cette mue, elle affirme que sa mise en place ne coûtera plus que "quelques dizaines de milliards, sans rogner les ambitions". Sur RMC, l'économiste en charge du projet a déclaré vouloir aider "ceux qui ont aujourd'hui un revenu modeste" afin que le revenu universel "se traduise pour eux par une augmentation de leur salaire net sur leur feuille de paye".



L'équipe de l'ancien ministre de l'Éducation, qui devrait dévoiler cette nouvelle mouture dans les prochains jours, espère bien relancer la campagne de leur candidat. Ce dernier s'est d'ailleurs plaint lundi 6 mars à Bastia de "la confusion" dans laquelle se déroule la campagne pour l'élection présidentielle, renvoyant dos à dos François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il a notamment déploré que les grands sujets "soient laissés de côté, il a d'abord critiqué "la droite qui veut restaurer l'autorité de l'État et passe son temps à la saper".

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : la forteresse Fillon a tenu. Après le retrait définitif d'Alain Juppé, le candidat de la droite à la présidentielle reste dans la course. Le comité politique Les Républicains qui s'est tenu lundi 6 mars dans la soirée a confirmé à l'unanimité son soutien à l'ancien Premier ministre.

- Orvault : la mystérieuse disparition des quatre membres de la famille Troadec a connu lundi un dénouement tragique avec les aveux de l'ex beau-frère de Pascal Troadec, qui a reconnu lors de sa garde à vue les avoir tués à l'aide d'un pied-de-biche avant de démembrer les corps. Le suspect, Hubert Caouissin a été mis en examen et écroué pour "assassinats" et "atteinte à l'intégralité d'un cadavre". Sa compagne, Lydie Troadec, sœur du père de famille assassiné, a été mise en examen et écrouée pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres".



- Météo : la tempête Zeus, qui a balayé la France avec des vents d'une extrême violence, a causé la mort de deux automobilistes tués par des chutes d'arbres et privé d'électricité jusqu'à 600.000 foyers, du jamais-vu depuis 1999.



- Fonction publique : À Paris, une manifestation nationale est prévue à partir de 13h place Denfert-Rochereau et doit rejoindre les Invalides pour dénoncer les conditions de travail des personnels hospitaliers. Des rassemblements sont également annoncés dans une quarantaine de villes. Le personnel pouvant être assigné pour assurer la continuité des soins, les hôpitaux ne devraient pas être perturbés.



- SNCF : l'offre de train à bas coût IDTGV "va disparaître" en deux temps d'ici à la fin de l'année, a indiqué la SNCF, assurant que "le volume de petits prix" sera maintenu sur l'ensemble des billets TGV.



- Faits divers : un médecin anesthésiste soupçonné d'avoir volontairement empoisonné sept patients entre 2008 et 2017, dont deux mortellement, a été mis en examen lundi à Besançon. Le suspect conteste les faits.



- Ligue des champions : le Paris Saint-Germain s'envole à Barcelone en perspective du choc de mercredi 8 mars contre le barça, dans le cadre des 8es de finale de la compétition européenne.