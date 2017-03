publié le 06/03/2017 à 17:29

Si les sondages ne sont pas une prévision du résultat du scrutin, ils donnent des indicateurs de dynamique notables. Celui diffusé dimanche 5 mars par Kantar Sofres - OnePoint peut satisfaire le camp d'Emmanuel Macron s'il se contente des intentions de vote. Toujours à 25% par rapport à la vague précédente de fin février, il prend de l'avance sur François Fillon qui, toujours en délicatesse avec les soupçons d'emplois fictifs portant sur sa femme, recule à 17%. Mais tous les voyants ne sont pas tout à fait au vert pour le leader du mouvement "En Marche !".



Dans cette enquête, il souffre d'une importante baisse de 15 points dans la "sûreté du choix" au premier tour de l'élection. Parmi les électeurs qui disent aujourd'hui vouloir voter Emmanuel Macron, ils ne sont plus que 39% à se dire certains d'aller glisser un bulletin à son nom dans l'urne le 23 avril prochain. Il s'agit là du score le plus faible observé parmi les cinq principaux candidats. Marine Le Pen domine cet indicateur avec 76% (-2), François Fillon suit à 61% (+3), Jean-Luc Mélenchon recueille 56% (+4) et enfin Benoît Hamon affiche 49% (-5).

Le programme va-t-il changer la donne ?

L'ancien conseiller de François Hollande accuse donc désormais un retard non négligeable et la photographie prise par ce sondage met en lumière une spirale négative sur ce plan, car ce même constat s'observait déjà à l'issue de la primaire de la gauche. Emmanuel Macron, qui vient de s'octroyer le soutien du François Bayrou, doit donc composer avec un électorat a priori très volatile. Une particularité pouvant s'expliquer par un positionnement centriste qui laisse la tentation de la droite filloniste ou de la gauche de Benoît Hamon pour certains électeurs.

Mais comme dans tout sondage, cet indicateur doit être pondéré. Au final, seuls 54% des sondés sont aujourd'hui certains de leur choix pour le premier tour. Par ailleurs, l'étude a été menée les 1er et 2 mars sur Internet, soit la veille et le jour-même de la présentation du programme et du chiffrage d'Emmanuel Macron. Un moment que beaucoup attendaient sûrement pour y voir plus clair et se décider. Le tout, à deux mois de la présidentielle.



Sondage réalisé les 1er et 2 mars sur internet auprès d'un échantillon représentatif de 943 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,1%.