publié le 06/03/2017 à 19:30

Mesure phare de son programme et objet des attaques les plus virulentes à son encontre, le revenu universel de Benoît Hamon pourrait être modifié. Selon les informations des Échos, le candidat de la gauche s'apprêterait à "dévoiler dans les prochains jours une nouvelle mouture de son projet de revenu universel".



Ce changement porterait sur le coût du dispositif. L'Institut Montaigne l'évalue à 349 milliards d'euros. Le journal cite Julia Cagé, l'économiste au sein de l'équipe de Benoît Hamon : "Nous ne sommes pas du tout dans un ordre de grandeur de 300 milliards. Les montants sont plutôt proches de quelques dizaines de milliards, sans rogner sur les ambitions". Autre changement : initialement, le candidat avait expliqué que, dans un premier temps, le revenu universel concernerait les jeunes entre 18 et 25 ans. "Cette option est maintenue mais nous allons doubler cette mesure par une automatisation du versement de cette sorte de prime d'activité, dès janvier 2018", ajoute-t-elle.

À travers cette révision, l'équipe de l'ancien ministre de l'Éducation souhaite renforcer le pouvoir d'achat. "Il est possible que le travail se raréfie et il faudra alors trouver des formes alternatives de financement de la protection sociale. Mais si jamais il se trouvait que les nouvelles technologies créaient plus d'emplois qu'elles n'en détruisent, alors notre réforme aura au moins déjà permis de répondre au besoin d'autonomie des jeunes et à la revalorisation du pouvoir d'achat", explique l'économiste au journal.