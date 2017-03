Tempête Zeus : "260.000 foyers toujours privés d'électricité"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/03/2017 à 07:38

De fortes rafales de vent ont balayé la France ces derniers jours, avec des pointes à près de 200 km/h par endroits. La tempête Zeus a fait des dégâts sur le réseau électrique, avec un pic à 600.000 foyers privés d'électricité lundi 6 mars en fin de journée. Du jamais vu depuis la fameuse tempête de 1999. Les agents Enedis avaient rétabli le courant pour de nombreuses maisons et immeubles dans la soirée, pour faire redescendre ce chiffre à 260.000.



"Le vent a continué à souffler tout au long de la nuit, le point est toujours à 260.000 foyers privés d'électricité, précise Robin Devogelère, porte-parole d'Enedis, invité de RTL. Les régions les plus touchées forment un couloir très large, qui part de Bretagne en direction des Alpes. La Bretagne a été fortement touchée, également le Poitou-Charentes, l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon."

Enedis a fait appel à un groupe d'intervention d'urgence, 2.500 agents occupent le terrain pour rétablir le courant dans les meilleurs délais. "Notre objectif est de rétablir l'électricité pour 90% de nos clients dans 48 heures, indique Robin Devogelère. Mes collègues sur le terrain ont déjà réussi à le faire pour la moitié des clients en 24 heures. Je leur fais confiance pour atteindre cet objectif."