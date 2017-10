Philippot souhaiterait "travailler ponctuellement" avec Mélenchon

publié le 30/10/2017 à 20:57

Si son divorce d'avec Marine Le Pen semble irréversible, Florian Philippot laisse (pour la deuxième fois en trois mois) la porte ouverte à Jean-Luc Mélenchon, le meilleur ennemi de la présidente du Front national. Invité de Franceinfo lundi 30 octobre, le leader des Patriotes, qui n'en oublie pas ses divergences avec son homologue de La France Insoumise (LFI) sur "la souveraineté nationale" et "l'islamisme radical et le fondamentalisme", a clairement fait un appel du pied au tribun.



"Par exemple sur la loi Travail, là on était d'accord sur l'analyse. Moi, je pense que la politique moderne consisterait à ce qu'on puisse travailler ensemble, ponctuellement, sur un sujet. Par exemple pour faire échec à cette loi Travail, pour proposer autre chose, et aller dans le sens de l'intérêt national. Et ensuite on reprend nos chemins", a-t-il proposé.

Le 22 juillet, Florian Philippot avait déjà lancé une invitation à "prendre un café" à Jean-Luc Mélenchon. Le député des Bouches-du-Rhône avait décliné. "Florian Philippot est un fasciste, on n'en a rien à faire", avait-il lâché au micro de RTL, le 21 septembre dernier. Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, se montrait, lui aussi, intransigeant sur la question : "Pas possible... Les Insoumis préfèrent le café chaud au café facho."