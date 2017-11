et AFP

publié le 03/11/2017 à 20:38

La justice espagnole a lancé vendredi 3 novembre un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué Carles Puigdemont et quatre de ses "ministres" repliés en Belgique. Ces derniers ont refusé de comparaître devant la justice espagnole.



Une juge d'instruction a lancé le mandat contre chacun des cinq membres du gouvernement destitué, pour "rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité", a annoncé dans un communiqué le tribunal qui a déjà incarcéré jeudi huit autres membres de l'ancien exécutif indépendantiste.

