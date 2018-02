Le journal de 6h30 : la loi asile immigration, loin de faire l'unanimité

publié le 21/02/2018 à 07:52

"Amplifier la réduction des délais de procédure d'asile", "renforcer l'effectivité et la crédibilité de la lutte contre l'immigration irrégulière" et "simplifier le droit au séjour" des étrangers en situation régulière. Autant d'objectifs derrière la loi asile immigration, aussi baptisée loi Collomb.



La loi se compose de trois volets : l'asile et l'accueil, la lutte contre l'immigration irrégulière et le séjour et l'intégration. "Ferme mais humaine", comme l'a voulue le Premier ministre Édouard Philippe. Le délai d'instruction des demandes passe de onze à six mois. Mais plusieurs points cristallisent les tensions dans le monde associatif, comme le délai de détention dans les centres de rétention administrative qui passe de 45 jours à 90 jours, voire 135 en cas d'"obstruction" ou encore le recensement dans les centres d'hébergement d'urgence.

À deux jours de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi sur l'asile et l'immigration critiqué au sein même de la majorité pour sa logique répressive, le Premier ministre s'était employé à mettre en valeur le volet humaniste.

Un argument entendu ni chez les défenseurs des migrants, ni par l'opposition. Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône craint "un appel d'air", créé par ce texte.

À écouter également dans ce journal :

Économie - L'accord de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Europe inquiète le monde agricole, qui appelle au rassemblement mercredi 21 févirer.



International - Un "cataclysme humanitaire". C'est ce que redoute Jean-Yves le Drian dans le fief rebelle de la Ghouta, près de Damas, en Syrie. 250 civils, dont 60 enfants, sont morts dans les bombardements menés par le régime de Bachar al-Assad depuis dimanche 18 février.



Politique - Georges Weah, ancienne gloire du football africain et nouveau président du Libéria est en visite à Paris où il doit rencontrer Emmanuel Macron.



Politique - À la suite de la publication d'enregistrements sur lesquels on l'entend critiquer la classe politique, Laurent Wauquiez dénonce des "méthodes de voyou" de la part des journalistes.



Justice - Trois ans de prison ferme ont été requis à l'encontre de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget accusé de blanchiment de fraude fiscale.



Hommage - Près de 102 ans après sa mort, le sergent Claude Fournier va être inhumé à Douaumont. Son corps, retrouvé en 2015 a été identifié grâce à son ADN.