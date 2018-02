publié le 20/02/2018 à 18:48

À l'heure des réquisitions au procès de Jérôme Cahuzac, l'avocat général a requis, comme en première instance, trois ans de prison ferme ce mardi 20 février. L'ancien ministre du Budget est jugé en appel pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Condamné en 2016 à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité, Jérôme Cahuzac espérait un jugement plus clément en appel, mais risque de ne pas être exaucé.



L'avocat général a décidé de maintenir les réquisitions initiales. Tout au long de son réquisitoire, il n'a eu de cesse de souligner "le sentiment d'impunité" qui caractérise selon lui Jérôme Cahuzac. "C'est là qu'il faut chercher la fraude" a-t-il estimé, avant de conclure : "Vous pensiez qu'en tant que ministre vous incarniez automatiquement la loi et l'intégrité. Mais finalement votre plus grande contribution contre la fraude fiscale, c'est votre procès."

À écouter également dans ce journal :

- Un adolescent mis en examen pour le meurtre d'un gendarme a été retrouvé mort avec son père ce mardi à Salles en Gironde. Il était mis en examen pour avoir tué un gendarme, lors d'un contrôle routier.

- Emmanuel Macron était à la médiathèque des Mureaux, dans les Yvelines ce mardi pour appeler les bibliothèques à ouvrir davantage les soirs et les dimanches. Le gouvernement veut changer de rythme et entend s'appuyer pour cela, sur le rapport présenté aujourd'hui par l'académicien Erik Orsenna.



- L'heure des explications pour Laurent Wauquiez, après le tollé provoqué par ses propos devant des étudiants lyonnais. Lundi 19 février, la chaîne TMC a diffusé de nouveaux extraits. Cette fois, Laurent Wauquiez tâcle Valérie Pécresse, Alain Juppé, mais aussi les députés En Marche.



- L'être humain pourrait avoir atteint sa taille maximale. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Institut de recherche biomédical et d'épidémiologie du sport.