Procès Cahuzac : 3 ans de prison ferme requis contre l'ancien ministre

publié le 20/02/2018 à 16:22

"L'impunité, c'est penser que la loi c'est pour les autres", a attaqué l'avocat général, en débutant son réquisitoire contre l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, jugé par la cour d'appel de Paris pour fraude fiscale et blanchiment. Mardi 20 février, trois ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien ministre.



"Vouloir tout et son contraire", "penser qu'il est possible de faire fortune d'un côté" et "de donner des leçons de morale fiscale" de l'autre: l'avocat général Jean-Chritophe Muller a fustigé un homme qui n'a pas su "faire des choix".

"Cette déflagration a eu de multiples conséquences sur le fonctionnement de notre vie politique, sur la transparence, la lutte contre les conflits d'intérêt", a-t-il rappelé, évoquant la création en 2013 d'un parquet national financier, puis d'une agence anticorruption.