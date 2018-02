et AFP

publié le 20/02/2018 à 21:09

"La France craint une catastrophe humanitaire" en Syrie, a fait savoir Jean-Yves Le Drian mardi 20 février. Plus de 200 civils dont près de 60 enfants ont été tués depuis dimanche par de violents bombardements du régime syrien sur la Ghouta, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.





"Nous allons vers un cataclysme humanitaire", a déclaré mardi le chef de la diplomatie française en s'adressant au Parlement. "C'est la raison pour laquelle, à la demande du président de la République, je me rendrai dans les jours qui viennent à Moscou et à Téhéran", soutiens du régime du président Bachar al-Assad.

Malgré un siège asphyxiant et un pilonnage régulier, les rebelles maintiennent depuis plus de cinq ans leur emprise sur la Ghouta orientale, près de Damas, mais l'offensive d'envergure que le régime prépare pourrait changer la donne.