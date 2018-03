publié le 08/03/2018 à 07:04

Les quatre candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste (Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Olivier Faure et Emmanuel Maurel) ont débattu hier soir sur RTL et LCI. Les adhérents voteront le 15 mars prochain pour élire celui qui aura la lourde tâche de remettre un flot un parti mal en point.



Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel sont ceux qui s'en sont qui s'en sortent le mieux, avec une prime pour le second sur la forme. Il se montre déterminé tout en gardant le sourire et de l'humour. Sur le fond, tous les deux ont les positions les plus claires et les plus assumées.

Ancien ministre, Stéphane Le Foll revendique le bilan du précédent quinquennat et en tire mieux de la fierté. Emmanuel Maurel lui, l'a trouvé éprouvant et rejette la politique pro-entreprise de François Hollande. Olivier Faure et Luc Carvounas ont plus de mal à tirer leur épingle du jeu

À écouter également dans ce journal

Médias - La majorité des clients de Canal+ ont retrouvé l'accès à TF1 coupé depuis vendredi, grâce à l'intervention du CSA et du ministère de la Culture.



Économie - Airbus va procéder à "3.720 suppressions de postes en Europe", dont 470 en France, sans aucun licenciement sec, en raison des baisses de cadences de production sur ses programmes A380 et A400M, selon les syndicats.



Justice - Tariq Ramadan en détention après avoir été accusé de viols par deux femmes est désormais visé par une troisième plainte. La plaignante affirme avoir été violée une dizaine de fois entre 2013 et 2014.



Politique - Lors du dîner du Crif, Emmanuel Macron s'est positionné contre la publication des pamphlets antisémites de Céline.



International - C'est aujourd'hui que Donald Trump doit signer la forte taxation des importations d'acier et d’aluminium.