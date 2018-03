Canal + va rétablir TF1 pour la majorité de ses abonnés "dans la soirée"

publié le 07/03/2018 à 19:54

Six jours après avoir coupé le signal des chaînes gratuites du groupe TF1, Canal+ a annoncé que le signal serait rétabli pour les clients de ses offres satellitaires, soit la majorité de ses abonnés, "dans la soirée" du mercredi 7 mars.



Dans un communiqué, l'entreprise explique qu'"à la suite de la demande du CSA et du communiqué du ministère de la Culture qui a précisé que les programmes des chaînes gratuites devaient être gratuits pour les clients servis par satellite, le Groupe Canal+ va rétablir le signal dans la soirée".

Canal+ a été reçu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le mercredi 7 mars, après avoir coupé le signal des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI le 2 mars à ses abonnés, en plein conflit avec le groupe TF1. Sur Twitter, le président par intérim du CSA Nicolas Curien s'est félicité "que la méthode de dialogue pratiquée par le le CSA ait porté ses fruits".



La ministre de la Culture Françoise Nyssen avait par ailleurs sommé dans la foulée Canal+ de rétablir la diffusion des chaînes de TF1 sur son offre TNT Sat, qui permet à des centaines de milliers de foyers de recevoir les chaînes de la TNT dans les zones où la couverture hertzienne est mauvaise.

Conflit entre TF1 et les opérateurs

Canal+ avait cessé de diffuser les chaînes du groupe TF1 le 2 mars, faute d'accord avec la première chaîne qui lui réclame, comme aux autres opérateurs, de payer pour la diffusion de ses chaînes gratuites. Pour le distributeur du groupe Bolloré, TF1 "abuse de sa puissance de marché, et notamment de son canal numéro 1, pour imposer unilatéralement à ses distributeurs, dont le groupe Canal+, de payer pour continuer à diffuser ses chaînes disponibles gratuitement sur la TNT et sur Internet".



Orange et Free sont également en conflit avec le groupe Canal+ pour les mêmes raisons, et menacent de couper le signal si aucun accord n'est trouvé. SFR et Bouygues Telecom sont les seuls opérateurs à avoir accepté de signer un accord avec TF1.

Communiqué : le Groupe CANAL+ va rétablir dans la soirée les signaux des chaines TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI sur le satellite >> https://t.co/r7yImXlvfp — INFO ABONNE CANAL (@InfoAbonneCanal) 7 mars 2018