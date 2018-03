et La rédaction numérique de RTL

publié le 08/03/2018 à 06:20

Après les PV bidons, les agents en illégalité. Le 1er janvier dernier, à Paris, la gestion des amendes de stationnement a été confiée à deux sociétés privées : Streeteo et Moovia. Les amendes ne s'appellent plus "amendes" mais FPS : Forfaits Post Stationnement. Dans la capitale, des milliers de contrôles de stationnement réalisés dans les rues de Paris par la société Streeteo étaient en fait bidons.



Des salariés étaient enfermés dans une pièce pour entrer des plaques d'immatriculation dans leur tablette pour prouver - faussement - qu'elles avaient été contrôlées. La ville a affirmé avoir été "trompée" et a infligé 60.000 euros de pénalités à Streeteo.

Et après les PV bidons, au tour des agents d'être démasqués. Des consignes ont été passées par la direction de Streeteo pour apposer des FPS par des agents non assermentés, ce qui est illégal. Le FPS ne peut être appliqué que par des agents qui ont prêté serment devant un tribunal et qui sont donc dûment assermentés.

Des salariés ont été mis sous pression pour verbaliser alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Le but : être dans les objectifs imposés par le contrat. Les salariés que nous avons pu interroger confirment nos révélations. De son côté, la société Streeteo n'a pas souhaité répondre à nos questions.