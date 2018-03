Tariq Ramadan : une troisième femme a porté plainte pour viols

publié le 07/03/2018 à 20:46

Une troisième femme a porté plainte pour viols contre Tariq Ramadan mercredi 7 mars à Paris, a appris l'AFP de sources proches du dossier et judiciaire. L'islamologue suisse de 55 ans est déjà mis en examen et incarcéré depuis le 2 février pour viols après les plaintes de deux autres femmes en octobre.



C'est une Française d'une quarantaine d'années et qui souhaite garder l'anonymat qui est à l'origine de cette nouvelle plainte. Elle affirme avoir été sous l'emprise de Tariq Ramadan et avoir subi, sous la menace, de multiples viols entre 2013 et 2014 en France, à Bruxelles (Belgique) et à Londres (Royaume-Uni), selon la source proche du dossier citant la plainte.

La justice avait décidé le placement en détention provisoire du théologien il y a un mois, craignant une fuite à l'étranger, une réitération des faits, ou d'éventuelles pressions sur les plaignantes ou d'autres femmes ayant témoigné sous X lors de l'enquête préliminaire.