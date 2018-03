Autriche : deux attaques au couteau simultanées font quatre blessés à Vienne

et AFP

publié le 08/03/2018 à 02:43

Les deux attaques au couteau ont-elles un lien ? Rien n'est moins sûr. À Vienne, ce mercredi 7 mars dans la soirée, c'est en pleine rue d'un individu blesse trois membres de la même famille. "À 19h45, trois personnes ont été blessées au couteau par un agresseur", a rapporté la police de Vienne sur son compte Twitter. L'agresseur a pris la fuite.



Il s'agit d'un couple d'Autrichiens âgés de 67 et 56 ans et de leur fille de 17 ans, pour lesquels le pronostic vital est engagé, a précisé Patrick Maierhofer, un porte-parole de la police viennoise. L'attaque, dont le mobile et les circonstances exactes restaient inconnus, s'est produite sur la large artère commerçante de la Praterstrasse, près d'une bouche de métro du deuxième arrondissement de la capitale autrichienne.



La seconde agression au couteau a fait, quelques minutes plus tard dans le même secteur, un blessé : un Tchétchène de 20 ans. Un homme de nationalité afghane soupçonné de cette attaque a été interpellé dans la soirée, a indiqué Patrick Maierhofer. La police cherche à établir si un lien existe entre les deux agressions.

D'importants moyens étaient mobilisés mercredi soir par les forces de l'ordre pour en identifier le ou les auteurs. Pour l'heure, la nature de ces deux attaques reste à déterminer, dans ce pays épargné par le terrorisme ces dernières années.