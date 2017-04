publié le 24/04/2017 à 22:45

En 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Immédiatement, des manifestations spontanées avaient eu lieu contre l'extrême-droite. Quinze ans plus tard, alors que Marine Le Pen vient de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle 2017 face à Emmanuel Macron, l'ambiance est différente. SOS Racisme a appelé à un rassemblement sur la place de la République à Paris, le soir du 24 avril. Le journaliste Arnaud Tousch y était, et il n'y avait pas grand monde.



"À peine quelques centaines de personnes, pour la plupart des militants", explique-t-il. Tout de même, il y avait quelques anonymes dans la foule, comme Déborah, 37 ans, venue "défendre les valeurs républicaines, comme il y a 15 ans." Elle travaille dans la culture et elle se désole de ne voir que peu de monde autour d'elle : "J'aurais aimé que ce soit spontané et populaire comme ça l'a été (…), qu'il n'y ait pas besoin d'appeler à la manifestation et qu'on soit place de la République spontanément. J'aurais aimé une vague de jeunes, j'en ai pas vu forcément ce soir, j'ai plutôt vu des gens de ma génération. Mais on va garder l'espoir et penser que tout le monde va aller aux urnes le 7."

À écouter également dans ce journal

- François Hollande a clairement dit qu'il voterait Emmanuel Macron. Le président de la République a répété combien la menace de l'extrême droite était réelle.

- Emmanuel macron, arrivé en tête du premier tour, n'a effectué qu'une seule sortie le 24 avril, en commémoration du génocide arménien. Il a déposé une gerbe place du Canada à Paris.



- Arrivé troisième avec 20 % des voix au premier tour, François Fillon a fait une très brève apparition au bureau politique Les Républicains dans l'après-midi du 24 avril. Ce n'est pas lui qui mènera la bataille pour les législatives : "Je n'ai plus la légitimité", a-t-il estimé devant sa famille politique.



- Arrivé quatrième avec 19,6 % des voix, Jean-Luc Mélenchon a du mal à accepter la défaite. Lorsqu'il a pris la parole après les résultats, on pouvait lire l'immense déception sur son visage. Avant de donner une éventuelle consigne de vote pour le second tour, il souhaite consulter ses militants. Depuis, il a disparu des écrans radars.