publié le 24/04/2017 à 18:45

Le chef d'État n'a pas traîné. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron arriver en tête avec 24,01 % des voix, François Hollande appelle à se rallier au candidat d'"En Marche !" Le Président socialiste encourage les électeurs à faire barrage à Marine Le Pen, candidate du Front national, qualifiée pour le second tour avec 21,30 % des voix.



"Le pouvoir d'achat des Français serait directement amputé si la France sortait de la zone euro", a affirmé François Hollande à 16 heures dans une allocution télévisée le 24 avril 2017, en direct de l'Élysée. "Si les restrictions aux échanges commerciaux se multipliaient à travers des mesures protectionnistes, ce serait des milliers d'emplois qui seraient supprimés dans les industries de notre pays. Et si encore la taxation des produits venant de l'étranger venait à être introduite, alors ce serait une hausse des prix sans précédent qui frapperait les plus fragiles."

"Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron, a affirmé le président de la République. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave que connaît le monde, l'Europe et la France."

À écouter également dans ce journal

- Le candidat d'"En Marche !" a assisté à une cérémonie de commémoration du génocide arménien place du Canada, à Paris. Emmanuel Macron a reçu dès hier soir le soutien de Benoit Hamon, confirmé ce matin par le parti socialiste. Le candidat socialiste n'a recueilli que 6% des suffrages, du jamais vu depuis 1969. Le parti radical de gauche appelle également à voter pour lui et lui propose une coalition.



- Marine Le Pen était ce matin dans les allées du marché de Rouvroy. Et alors que son adversaire engrange les ralliements, elle a dénoncé avec virulence le Front Républicain qui se met en place. Emmanuel Macron a accepté le débat télévisé de l'entre-deux tours face à Marine Le Pen. Ce sera le mercredi 3 Mai. En 2002, Jacques Chirac avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen.



- François Fillon est arrivé troisième du premier tour avec à peine 20% des suffrages. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la droite est absente au second tour d'une élection présidentielle. Le candidat des Républicains a fait une apparition lors d'un bureau politique, mais c'est pour mieux disparaître.



- À Annezin, dans le Pas-de-Calais, le maire divers gauche Daniel Delomez est totalement écœuré. Dans cette commune de 6.000 habitants, Marine Le Pen a recueilli 38% des voix, deux fois plus que Jean-Luc Mélenchon. Dégoûté, Daniel Delomez envisage de démissionner. "Je ne veux pas consacrer ma vie à des connards", a-t-il affirmé.