Résultats présidentielle 2017 : Marine Le Pen se met "en congé" de la présidence du Front national

publié le 24/04/2017

Après des mois de campagne, les Français ont voté. Sur les 11 candidats qui étaient en lice dans cette présidentielle, ils ont qualifié Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour. Outsider de ce scrutin, la candidate sait qu'elle va devoir rassembler plus largement si elle souhaite avoir une chance d'enlever la victoire le 7 mai prochain.



Pour ce faire, la députée européenne a décidé "de se mettre en congé" du Front national, qu'elle préside depuis 2011, afin de s'affranchir de tous conflits partisans et de "rassembler autour de (son projet". "Ce soir, je ne suis plus la présidente du FN, je suis la candidate à la présidentielle, celle qui souhaite rassembler autour du projet d'espoir, de prospérité, de sécurité, l'ensemble des Français", a poursuivi Mme Le Pen. "Le président de la République est le président de tous les Français. Je me sentirai plus libre, je serai au-dessus des considérations partisanes, c'est un acte important."

En clair, Marine Le Pen a annoncé au 20 Heures de France 2 qu'elle n'est plus la présidente du parti fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972. Qui lui succède ? Les statuts du parti précisent qu'en cas d'"absence ou de maladie", il est remplacé par le premier vice-président. Redeviendra-t-elle la présidente du mouvement en cas de défaite une fois l'élection terminée ? Ces questions restent pour l'heure sans réponse.



"Nous pouvons gagner, nous allons gagner"

Avec plus de 7,7 millions de voix au premier tour de la présidentielle, la candidate a battu le record de voix jamais obtenu par le Front national. Un score, qui lui suffit à se satisfaire de cette deuxième place. Pendant de longs mois, elle était largement en tête des intentions de vote. "Je n'ai aucune déception, je n'ai que des espérances", a-t-elle déclaré, en lançant enthousiaste : "Nous pouvons gagner, nous allons gagner."



La frontiste s'appuie sur les premiers sondages, qui la placent derrière Emmanuel Macron avec 36% à 40% des voix. "Dix petits points, c'est parfaitement faisable", espère-t-elle. "Le mouvement que je dirige est arrivé en tête de toutes les précédentes élections", se félicite-t-elle.



Marine Le Pen ou Emmanuel Macron : "Un vrai choix" pour les Français

La candidate frontiste a rappelé ce qui l'oppose, selon elle, à Emmanuel Macron. Elle qualifie leurs projets respectifs de "radicalement opposés". Emmanuel Macron serait le défenseur de la "mondialisation sauvage", de "l'immigration massive" et du "communautarisme", quand elle se présente comme "la candidate patriote", "la candidate du peuple". "Rien dans le comportement d'Emmanuel Macron ne démontre la moindre preuve d'amour pour la France (...) Aucune de mes actions ne se fera sans le peuple." Au sujet du second tour, Marine Le Pen estime que les Français sont confrontés à "un vrai choix".