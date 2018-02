publié le 08/02/2018 à 19:05

Il n'a pas attendu d'être attaqué pour se défendre. Nicolas Hulot nie farouchement des accusations de harcèlement sexuel. La rumeur courait depuis quelques jours, un article doit paraître demain dans le tout nouveau magazine Ebdo. Avant même la publication, le ministre de l'Écologie a pris les devants.



Sur BFMTV, ce jeudi 8 février il a dénoncé des ignominies : "Depuis des mois, je subis toute sorte de rumeurs. Là, on change de registre, on sort la botte secrète, celle qui blesse. On passe au sujet, qui, dans le contexte actuel est légitime, mais on passe sur le sujet du sexe, de la vie privée et on franchit une ligne rouge. On touche à ma famille, à mes enfants et je dis stop. Vous savez, moi, j'ai peur de la rumeur mais il y a une chose dont je n'ai pas peur, c'est de la vérité".

Nicolas Hulot est accusé d'une agression sexuelle en 1997, à l'époque où il animait plusieurs émissions de télévision. Le journal s'appuie sur une plainte déposée 11 ans plus tard par la victime présumée, ainsi que sur son interview réalisée ces dernières semaines. Cette femme raconte avoir subi un abus sexuel de la part de Nicolas Hulot lors d'un rendez-vous professionnel dans sa maison de Bretagne. Elle ne prononce jamais le terme de viol mais explique que le choc a été tel qu'elle a décidé de changer de vie.

L'enquête déclenchée après la plainte, en 2008, a été classée sans suite. À l'époque, Nicolas Hulot avait été entendu par les gendarmes. Le journal affirme que c'est la prescription des faits qui explique le classement. Faux selon le ministre de l'Écologie, pour qui les gendarmes n'ont rien trouvé de répréhensible. À ce stade, c'est donc parole contre parole. Dans son article, le magazine évoquait un autre cas de harcèlement présumé, d'une ancienne collaboratrice de la fondation Hulot, mais dans un SMS reçu par RTL, la jeune femme dément ces accusations.

À écouter également dans ce journal :

- Édouard Philippe a assuré Nicolas Hulot de sa confiance. Même tonalité au niveau du président. Christian Jacob dénonce la rumeur permanente qui vise les responsables politiques.



- La colère monte chez les routiers. Ils dénoncent une application excessive du principe de précaution.



- Avec le verglas, les hôpitaux ont vu une armée d'éclopés arriver aux urgences.



- La nationale 118 reste fermée jusqu'à samedi midi



- Les députés européens ont voté une évaluation complète du système de l'heure d'été.



- La police du quotidien a été lancée aujourd'hui. Elle est sensée aller à la rencontre de la population pour mieux répondre à ses problèmes de tous les jours.



- Salah Abdeslam est de retour à la prison de Fleury-Mérogis. Il ne veut plus assister à son procès en Belgique.



- Le gouvernement a dévoilé son projet de loi de programmation militaire. Il prévoit un budget de près de 300 milliards d'euros pour la défense entre 2019 et 2025



- Les CD vont disparaître des rayons de certains magasins aux États-Unis.



- Les premières épreuves des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang ont eu lieu ce jeudi 8 février.