publié le 08/02/2018 à 13:54

Nicolas Hulot est dans la tourmente ce jeudi 8 février. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a indiqué sur BFMTV avoir fait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel. L'ancien animateur de télévision a démenti et dénoncé "deux affaires qui n'en sont pas". L'information doit être publiée dans le nouveau magazine Ebdo vendredi 9 février.



La première affaire concerne une plainte déposée en 2008 par une femme de 30 ans. Dans sa déposition, elle évoque une relation sexuelle sous la contrainte en 1997. Le mot viol n'est pas prononcé. La plainte a été classée sans suite par le parquet de Saint-Malo, en raison de la prescription des faits.

La deuxième affaire concerne une femme, ancienne membre de la Fondation Hulot, harcelée par le ministre et invitée à se taire contre un chèque. Les deux parties ont démenti. La victime présumée a adressé un SMS aux rédactions pour dénoncer ces "fausses accusations qui mettent en danger sa vie personnelle".

À écouter également dans ce journal

- Matignon a apporté son soutien à Nicolas Hulot. Le Premier ministre Édouard Philippe ne doute pas de la parole de son ministre, qui l'avait averti la semaine dernière et émis le souhait d'intervenir dans les médias pour tuer cette rumeur.



- Après les fortes chutes de neige, place au verglas ce jeudi. Des températures glaciales ont été relevées, il a fait -12°C dans Val d'Oise. La vague de froid devrait durer au moins cinq jours et le début de la semaine prochaine.



- Les routiers, bloqués aux abords de la région parisienne en raison des conditions météorologiques, ont été autorisés à reprendre la route jusqu'à 20h ce jeudi. Mais les chauffeurs, pour certains à l'arrêt pendant 24h, dénoncent le manque d'organisation de l'État.



- Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, lance officiellement ce jeudi la nouvelle police de proximité. Cette police quotidienne de sécurité aura pour but de renforcer les liens entre les habitants et les forces de l'ordre.



- Les Français sont les Européens qui pratiquent le moins de sport. La moitié d'entre eux estiment ne pas avoir le temps de courir ou de pratiquer une activité sportive.