Nancy Pelosi après sa prise de parole record de plus de huit heures devant la Chambre des représentants (États-Unis) le 7 février 2018.

publié le 08/02/2018 à 13:40

8 heures et sept minutes. Nancy Pelosi, la leader des Démocrates de la Chambre des représentants aux États-Unis, s'est exprimée en continu mercredi 7 février dans l'hémicycle, battant le précédent record de Champ Clark, qui avait parlé pendant cinq heures et quinze minutes en 1909.





La Chambre des représentants autorise les leaders de la majorité comme de l'opposition à garder la parole autant de temps qu'ils le souhaitent une fois obtenue.

Nancy Pelosi a ainsi raconté pendant plus de huit heures des parcours de "dreamers", ces sans-papiers arrivés illégalement dans leur enfance aux États-Unis. Un accord budgétaire présenté plus tôt aux élus ne contenait aucune mesure pour préserver le Daca (Action différée pour les arrivées d'enfance), menacé par Donald Trump. Ce programme, instauré en 2012 par Barack Obama, permet de protéger ces "dreamers" et les rend éligibles à un permis de travail.

Débat sur l'immigration

Elle a par exemple cité le cas de Javier, qui a appris qu'il était sans-papiers en s'inscrivant à l'université. Aujourd'hui, grâce au Daca, il a pu rester aux États-Unis et étudie à Harvard, en travaillant comme développeur à côté pour payer ses études.



"Nos 'dreamers' sont dans l'incertitude, un nuage cruel de peur planant au-dessus d'eux", a dénoncé Nancy Pelosi. La démocrate souhaitait forcer le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, a inscrire un débat sur l'immigration à l'ordre du jour.



Sur Twitter, les internautes ont lancé le hashtag #GoNancyGo pour soutenir la leader de l'opposition pendant son discours marathon. L'élue a par ailleurs été ovationnée par ses collègues lorsqu'elle a rendu la parole.



Si Nancy Pelosi a battu un record pour la Chambre des représentants, cette technique d'obstruction parlementaire est plus récurrente au Sénat américain, où tous les sénateurs disposent du droit de parler pendant la durée de leur choix. Le record actuel est détenu par Strom Thurmond, qui avait parlé pendant 24 heures et 18 minutes en 1957.

We‘re demanding @SpeakerRyan commit to bring up bipartisan legislation to #ProtectDREAMers. https://t.co/BGnQEsMJaY — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 7 février 2018