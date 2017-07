Christian Jacob dénonce une "permissivité sans limite" à l'Assemblée nationale

publié le 27/07/2017 à 16:09

Les règlements de comptes continuent d'agiter l'Assemblée nationale. L'annonce de la baisse des aides au logement, dès le 1er octobre prochain, sème la discorde dans les rangs des députés. Dernier coup d'éclat en date, la réaction du président du groupe Les Républicains dans l'hémicycle, Christian Jacob, qui a épinglé les représentants de la France insoumise. Mercredi 26 juillet, Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière avaient apporté à l'Assemblée un panier de courses d'un montant de 5 euros, représentant la baisse des aides au logement, du même montant.



Une esclandre qui n'a donc pas manqué de faire réagir le député de Seine-et-Marne. "On voit que certains de nos collègues, et notamment de la France insoumise testent la présidence de notre Assemblée régulièrement, testent sa permissivité, qui se trouve être sans limite" a-t-il lancé. Et de s'inquiéter : "On est passé du sans cravate au sans veste, maintenant les paniers à provisions arrivent dans l'hémicycle. Je veux simplement poser la question : jusqu'où va-t-on aller ? Est-ce qu'on va avoir des séances où on va pouvoir venir en short et en tongs, est-ce qu'on va venir avec des cagettes de tomates et se les échanger d'une tribune à l'autre ?".

Un discours auquel Jean-Luc Mélenchon, président de la France insoumise à l'Assemblée a rétorqué, ironique : "J'ai voulu marquer mon respect pour les charmantes coutumes auxquelles vous êtes attaché : j'ai mis une cravate". Et de conclure : "Je vous promets de méditer, avec mes collègues, en total respect pour votre interpellation, sur nos pâtes et nos haricots verts pour les prochaines séances". La question des aides au logement n'a visiblement pas fini d'agiter l'Assemblée nationale.

