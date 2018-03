et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/03/2018 à 18:52

Une grande première pour les jeunes troupes macronistes. Les Jeunes avec Macron (JAM) tiennent ce samedi 17 mars leur Convention à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Les JAM, qui revendiquent 25.000 adhérents, s'étaient fait connaître pendant la campagne présidentielle en soutenant le futur chef de l'État.



Leur objectif est désormais de prouver qu'ils peuvent exister sur le long terme, et être à la fois indépendant de La République en Marche, mais au service du président. C'est dans une Convention à la mise en scène très formelle que quelques centaines de jeunes ont pu échanger lors de différentes tables rondes.

De nombreux ministres étaient présents, comme Florence Parly, la ministre des Armées, Laura Flessel ministre des Sports, ou Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe est également attendu.

À écouter également dans ce journal

- La neige est arrivée ce samedi 17 mars sur la moitié nord en particulier sur la Normandie, la région parisienne et le grand Est. Les images vues cet après-midi, notamment dans le Val-d'Oise, au nord de Paris, avaient tout d'une carte postale hivernale.



- Alors que Theresa May, la Première ministre britannique vient d'expulser 23 diplomates russes après l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal, Vladimir Poutine vient de prendre exactement la même décision. 23 membres du personnel diplomatique de l'ambassade britannique à Moscou vont être expulsés dans les prochains jours.



- Deux hommes d'une trentaine d'années ont été écroués jeudi 15 mars en région parisienne. Activement recherchés depuis le mois dernier, ils sont soupçonnés d'avoir agressé et ligoté un couple fortuné chez lui, au Luxembourg.