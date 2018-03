publié le 17/03/2018 à 15:13

Le répit météorologique aura été de courte durée. Le coup de froid prédit il y a plusieurs jours s'est abattu sur l'Hexagone, ce samedi 17 mars. À trois jours de l'arrivée du printemps, la neige fait son grand retour en France. En Île-de-France, les flocons ont commencé à tomber sur la capitale aux alentours de 14 heures ce samedi, succédant à la pluie.



Il était prévu que le froid s'installe en premier lieu sur la moitié nord du pays. Il devrait s'étendre au reste du territoire à partir de dimanche 18 mars. Les températures devraient rester fraîches tout au long du début de semaine, pour progressivement se radoucir à partir du jeudi 22 mars, selon les prévisions de Météo France.

L'institut météorologique n'a - pour l'heure - placé aucun département en vigilance orange à la neige ou au verglas, même s'il est probable que la carte de vigilance évolue au cours des prochaines heures. Si les températures devraient être plus clémentes à partir de la fin de la semaine prochaine, le soleil ne sera pas immédiatement de retour et le temps devrait être gris et pluvieux pendant plusieurs jours.