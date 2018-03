publié le 17/03/2018 à 07:35

Dix-huit ans que les mots Poutine et Russie semblent inséparables. Dimanche 18 mars, le peuple russe est appelé à se rendre aux urnes pour choisir qui sera leur prochain président. Et le nom de Vladimir Poutine devrait, encore une fois, sortir vainqueur du scrutin puisque le président sortant n'a pas de réel opposant, malgré ses 7 adversaires avec qui il ne se donne même pas la peine de débattre. Malgré des soutiens qui se lassent de leur chef, le Kremlin ne changera pas de ligne politique cette année.



Le peuple russe pourrait même demander au président de le rester à vie à l'issue de ce quatrième mandat, parie l'historienne Galia Ackerman. Tandis que la grande reporter Anne Nivat pense, elle, interrogée dans Quotidien, que Vladimir Poutine profitera de ce mandat pour trouver son successeur. Dans tous les cas, la Russie restera bien entre les mains de "Vova", après le premier tour organisé le 18 mars et inscrira une nouvelle étape dans la continuité "poutinienne" qui dure depuis près de 20 ans.

Avant même d'avoir été chef du FSB, ancien KGB, services secrets russes, en 1998, Vladimir Poutine était déjà dans les couloirs du Kremlin. Mais c'est en 1999 qu'il pose les pierres de son empire politique. Premier ministre de Boris Eltsine, il se présente à la présidentielle et est élu en 2000 pour son premier mandat.

Il quittera le costume pendant quatre ans seulement, entre 2008 et 2012, car la constitution russe ne lui permettait pas d'enchaîner trois mandats consécutifs. Il devient alors le premier ministre de Dmitri Medvedev, son premier ministre qui, lui, prend la tête du pays. Il est ensuite réélu en 2012 pour six ans. En 2018, il se présente à sa propre succession, certain de l'emporter.

Dates clés de la vie du président russe Vladimir Poutine Crédit : VINCENT LEFAI, JEAN MICHEL CORNU / AFP