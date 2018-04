publié le 17/04/2018 à 17:40

Depuis le 11 avril, la plateforme impots.gouv.fr pour déclarer ses revenus 2017 en ligne est accessible. Si certains contribuables restent attachés à la version papier, l'administration fait tout pour qu'ils adoptent la version numérique. Ainsi, en 2019, l'obligation de déclaration en ligne sera valable pour tous.



En attendant, sont concernés par l'obligation les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 15.000 euros. Ce montant se trouve sur l'avis d'imposition reçu en 2017. L'obligation concerne également ceux dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. À noter que les primo-déclarants peuvent également effectuer leur déclaration en ligne.

Si déclarer en ligne se révèle impossible ou trop compliqué, il est toujours possible de le faire via la version papier. Dans ce cas, après avoir vérifié sa déclaration, il faut l'envoyer à son centre des finances. Aucune sanction ne sera appliquée par l'administration, en revanche le délai est plus court. En effet, la date limite pour déclarer ses revenus en version papier est possible jusqu'au 17 mai.

Le calendrier pour déclarer

Pour les contribuables qui souhaitent déclarer en ligne, trois échéances ont été fixées :

- Départements 01 à 19 avant le 22 mai à minuit

- Départements 20 à 49 jusqu'au 29 mai à minuit

- Départements 50 à 976, jusqu'au 5 juin, à minuit également