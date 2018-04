et AFP

17/04/2018

L'Assemblée nationale a très largement adopté ce mardi 17 avril, la réforme de la SNCF en première lecture, mais les syndicats ne lâchent rien. La grève perlée commencée le 3 avril 2018 se poursuit. Le quatrième épisode de cette grève, qui dure à chaque fois deux jours, a lieu mercredi 18 avril et jeudi 19 avril.



La SNCF annonce un TGV sur trois, deux TER et Transiliens sur cinq et un train Intercités sur quatre. À l'international, il y aura quatre Eurostar sur cinq, un train Lyria sur trois, tandis que le Thalys sera "quasi normal". Pour jeudi la SNCF indique que les prévisions de trafic devraient être sensiblement les mêmes.

Les perturbations commenceront, comme à chaque fois, la veille (ce mardi vers 20 heures). Le retour à la normale aura lieu vendredi matin aux environs de 8 heures.