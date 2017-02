Les enfants de François Fillon seront interrogés jeudi 9 février par les enquêteurs, dans le cadre des soupçons d'emploi fictif qui pèsent également sur l'épouse du candidat.

> Le journal RTL du 08 février 2017 Crédit Image : SIPA Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après le père, après la mère, les enfants Fillon vont être entendus jeudi 9 février, dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs. Marie et Charles Fillon sont convoqués jeudi après-midi par les enquêteurs, à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de Nanterre. Des enquêteurs qui ont beaucoup de questions à leur poser comme sur leur emploi d'assistant parlementaire effectué auprès de leur père entre 2005 et 2007.



Marie Fillon a travaillé 15 mois pour François Fillon et a gagné 3.800 euros bruts par mois, alors que son jeune frère Charles lui a succédé au même poste pendant six mois pour 4800 euros bruts par mois. Les enquêteurs se demandent si l'emploi était réel ou pas. Ils étaient à ce moment, tous les deux étudiants en droit et Marie Fillon était à l'école d'avocats. Elle était censée être à plein-temps dans un cabinet d'avocats pour valider son diplôme.



Deuxième volet qui intéresse les enquêteurs : François Fillon a dit lui-même que Marie Fillon avait travaillé essentiellement à la préparation de son livre, pendant que son fils Charles l'aidait à se préparer à devenir Premier ministre, en 2007. Est-ce que leur rôle peut être considéré comme un poste normal pour des assistants parlementaires ? C'est une des questions que vont tenter d'éclaircir les enquêteurs.

À écouter également dans ce journal

- La tension semble retombée d'un cran à Aulnay-sous-bois en Seine Saint Denis. Il y a en ce moment les premières comparutions immédiates après 3 nuits émaillées d'incidents.



- Trois policiers sont en garde à vue à Marseille. Ils sont entendus depuis mardi 7 février pour une affaire de vols pendant une intervention.



- La Cour des comptes sort la calculette. Toutes les finances publiques du pays sont passées au crible et cette année encore la Cour a repéré de l'argent gaspillé.



- La France mettra-t-elle en place un jour les vaccins à la carte ? Le Conseil d'Etat a décidé ce mercredi 8 février que les trois vaccins obligatoires (la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos), devraient être injectés sans être forcément associés avec les autres.



- Le porte-avions Charles de Gaulle a été amené ce mercredi 8 février dans un bassin de la base militaire pour une rénovation qui va durer 18 mois, à Toulon.



- Football : le match entre Bastia et Nantes de la 24e journée de la Ligue 1 est reporté en raison des mauvaises conditions climatiques