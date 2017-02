Deux des cinq enfants de François et Penelope Fillon seront prochainement entendus par la justice. Ils devront justifier de leurs activités d'attachés parlementaires auprès de leur père.

Crédit : WITT / SIPA François et Penelope Fillon, le 17 mai 2007

par Léa Stassinet publié le 02/02/2017 à 16:23

C'est François Fillon lui-même qui s'est senti obligé de les mentionner. Jeudi 26 janvier, deux jours après les révélations du Canard enchaîné sur les supposés emplois fictifs de Penelope Fillon en tant qu'attachée parlementaire de son mari et collaboratrice de La revue des deux mondes, il prend la parole au 20 heures de TF1.



"Lorsque j'étais sénateur (de 2005 à 2007, ndlr), il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences", affirmait François Fillon. Depuis cette phrase, le parcours de Charles et Marie Fillon est passé au peigne fin. Sauf que les deux enfants de l'ancien Premier ministre ne sont devenus avocats que cinq mois (pour Marie Fillon) et 4 ans (pour Charles Fillon) après la fin de mandature de leur père.

84.000 euros brut de revenus à eux deux

Selon le Canard enchaîné, Marie Fillon a été rémunérée à hauteur de 57.084 euros brut jusqu'à fin 2006, soit 3.800 euros mensuels, pendant 15 mois, pour un travail d'assistante parlementaire. Son frère Charles, moins qualifié à l'époque a quant à lui touché 4.800 euros brut mensuels pendant six mois, également en tant qu'assistant parlementaire. Ils seront très prochainement entendus par la justice pour justifier de leurs activités.



Marie Fillon a été révélée au grand public début novembre lorsque l'aînée et seule fille de la fratrie Fillon, âgée de 34 ans apparaît dans l'émission Une ambition intime sur M6 consacrée à son père. Mariée et mère de deux garçons, Marie Fillon est avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Elle est associée depuis le mois d'octobre 2016 au cabinet Dechert à Paris, peut-on lire sur son profil LinkedIn. C'est en 2000 qu'elle quitte la Sarthe pour entamer des études de droit à l'université Panthéon Assas. Elle obtient un DEA (Diplôme d'études approfondies, ndlr) en propriété littéraire, artistique et industrielle en 2005. L'année suivante, elle débute sa formation d'avocat au barreau de Paris.



Marie Fillon ne prête serment qu'en 2007 après 18 mois de stage, ce qui permet de dire qu'elle n'était pas encore avocate lorsque son père l'embauche comme assistante.

Présents pour soutenir leur père au meeting de la Villette

Charles Fillon est le deuxième de la fratrie. Après avoir terminé ses études de droit à l'université de Columbia aux New-York, il commence sa carrière d'avocat au sein de la banque Morgan Stanley. C'est en 2010 qu'il prête serment aux États-Unis, puis l'année suivante en France. Soit bien après que son père l'eut embauché à ses côtés. Spécialiste du droit boursier, droit des sociétés en des fusions acquisitions, il exerce depuis 2012 au sein du cabinet SLVF



Charles, Marie mais aussi le troisième de la fratrie Antoine Fillon étaient présents dimanche 29 janvier au meeting de leur père porte de la Villette. Une manière d'afficher l'unité familiale après les accusations concernant leur mère. "À travers Penelope, on cherche à me casser, qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique", avait déclaré celui qui est toujours candidat à l'élection présidentielle.