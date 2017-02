Quatre policiers sont mis en examen, l'un pour viol, après la violente interpellation de Théo, âgé de 22 ans.

> Interpellation à Aulnay-sous-Bois : qu'est-ce que l'affaire dit de la police en banlieue ? Crédit Image : FRANCOIS GUILLOT / AFP Crédit Média : Florence Cohen Télécharger

par Florence Cohen publié le 07/02/2017 à 21:04

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La ville d'Aulnay-sous-Bois vient de connaître trois nuits sous tension après la violente agression par quatre policiers de Théo, 22 ans, le 2 février dernier. Les quatre policiers, mis en examen dont l'un pour viol, ont été suspendus, a annoncé aujourd'hui Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur. Ce soir, la famille de Théo appelle au calme après des incidents dans la ville depuis trois jours.



La nuit dernière, 26 interpellations ont eu lieu et des policiers ont tiré à balle réelle. Selon les forces de l'ordre, ces tirs visaient à les protéger alors qu'ils étaient encerclés par une cinquantaine de jeunes. Mais pour les habitants de la ville, ces tirs sont une provocation de plus. Qu'est-ce que les trois jours qui viennent de passer disent de la police en banlieue ?



On refait le monde avec :

- Christian Menanteau, chroniqueur économique RTL

- Anne Rosencher, directrice adjointe de la rédaction de l'Express

- Annie Lemoine, journaliste et romancière

- Claude Posternak, fondateur de L'important.fr qui vient de sortir Le Nouveau partage aux éditions Fauves