Gâchis d'argent public : la Cour des comptes appelle à redoubler d'effort

Crédit : LCHAM/SIPA L'entrée de la Cour des comptes, à Paris le 11 février 2014

par Christelle Rebière , Julien Sellier publié le 08/02/2017 à 10:30

Des coups de griffe, des mises en garde et une série de recommandations: la Cour des comptes a décerné ce matin ses traditionnels avertissements sur la gestion de l'argent public, appelant à plus de rigueur pour éviter les gaspillages et assainir les comptes de l'Etat.





"L'accentuation de l'effort de maîtrise des dépenses est indispensable pour respecter les objectifs que la France s'est donnés" et "renforcer sa crédibilité financière auprès de ses partenaires de la zone euro", écrit la Cour dans son rapport public annuel, remis au gouvernement et aux parlementaires.



Dans le viseur des magistrats financiers: la réduction du déficit public, que le gouvernement entend ramener à 2,7% du produit intérieur brut (PIB) cette année, après 3,3% en 2016.



Cet objectif, destiné à ramener la France dans les clous européens, "sera très difficile à atteindre", prévient la juridiction financière.



Le rapport annuel, articulé autour de 27 thèmes, pour un total de 1.300 pages, donne du grain à moudre aux services de l'Etat comme aux collectivités locales, en détaillant plusieurs exemples de gestion perfectible, voire défaillante, de l'argent des contribuables.





Les magistrats s'attardent notamment sur l'abandon de l'écotaxe poids lourds, mesure phare du Grenelle de l'Environnement.



"Un échec de politique publique dont les conséquences sont probablement très durables", tranche la Cour, qui évalue à un milliard d'euros les indemnités versées par l'Etat pour compenser ce renoncement.



Ils s'inquiètent également du manque de contrôle imposé au secteur de la formation professionnelle, pourtant très exposé à la fraude, et du "défaut de pilotage" dans l'indemnisation amiable des victimes d'accidents médicaux, qui peinent à se faire entendre et à être dédommagées.

