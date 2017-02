Laurent Kerusoré, alias Thomas Marci dans la série, a décidé de quitter Marseille pour venir s'installer à Paris.

06/02/2017

La coupe est pleine pour Laurent Kerusoré. L'acteur de la série Plus belle la vie, bien connu pour son rôle de Thomas Marci, a décidé de quitter la ville de Marseille après avoir subi plusieurs agressions. Dans un entretien à Public, il a ainsi révélé avoir été agressé treize fois depuis son arrivée dans la cité phocéenne.



L'acteur homosexuel, qui interprète également un barman gay dans la série, veut dorénavant "retrouver une vie plus anonyme à Paris". "La plupart des Marseillais sont avenants, mais c’est aussi une ville dans laquelle je me suis fait agresser treize fois. Surtout au moment de la loi sur le Mariage pour tous. J’en ai marre d’être parfois le punching-ball de la connerie de certains", a lancé l'acteur de 42 ans. Avant de revenir sur des faits parfois d'une extrême violence : "Un jour, je me suis même retrouvé dans le coffre d’une bagnole ! J’ai cru que j’allais crever..."



Une interview dans laquelle Laurent Kesurosé est revenu sur une vie difficile. Il explique dès lors avoir voulu découvrir son histoire à l'âge de 24 ans. "Elle est un peu sordide puisque je suis issu d'un viol. Ma mère, prostituée, a été abusée par son demi-frère. Cela a été dur à encaisser mais ça n'a pas changé ma vie", a-t-il déclaré.