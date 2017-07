Podcast Journal de 12h30 du 10/07 : Macron et Trump vont dîner chez Ducasse à la tour Eiffel

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/07/2017 à 13:06

Emmanuel Macron et Donald Trump assisteront côte à côte au défilé du 14 juillet vendredi prochain. Le président américain a répondu favorablement à l'invitation de son homologue français. Le programme des deux chefs d'État se précise : selon une information de RTL, ils dîneront ainsi ensemble dans un restaurant de la tour Eiffel jeudi 13 juillet, en compagnie de leurs épouses, Brigitte Macron et Melania Trump.



L'idée d'un dîner à l’extérieur de l'Élysée, comme l'avaient fait en leur temps François Hollande et Barack Obama, était acquise, mais le choix du lieu a été tranché ce week-end. Plusieurs grandes tables ont été proposées à la délégation américaine qui a choisi ce lieu symbolique, le premier étage de la tour Eiffel, avec le prestigieux restaurant le Jules-Verne, tenu par le chef Alain Ducasse. Donald Trump devrait atterrir dans à Paris dans la journée du 13 juillet. Un rendez-vous avec Emmanuel Macron est fixé à 15h45. Donald Trump doit aussi visiter un cimetière américain à Suresnes.

À écouter également dans ce journal

- POLITIQUE - Emmanuel Macron va mettre en oeuvre dès 2018 les réformes de l'ISF et de la taxe d'habitation. Édouard Philippe paraît désavoué par le président, qui décide de tout et affaiblit son Premier ministre. Le chef de l'État ne veut pas de tâtonnement avant d'aborder sa grande priorité de l'été, la loi Travail.

- ENVIRONNEMENT - Sur RTL, Nicolas Hulot, ministre de la Transition énergétique et solidaire, a annoncé la fermeture de réacteurs nucléaires, "peut-être jusqu'à 17", avec l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025.



- MÉTÉO - De fortes pluies ont inondé certaines zones à Paris depuis dimanche soir, des stations de métro étaient ainsi fermées. Il est tombé 68 mm de précipitations en quelques heures, un record depuis les premiers relevés météorologiques.



- IRAK - La coalition a annoncé sa victoire contre le groupe État islamique à Mossoul. Jean-Charles Brisard, spécialiste des réseaux terroristes, estime que ce n'est pas un coup fatal pour Daech : "L'EI conserve de nombreux bastions, je doute qu'on vienne à bout de cette organisation qui va perdurer sur Internet. Il faudra plusieurs générations pour la voir disparaître".



- FAIT DIVERS - Des malfaiteurs ont agressé des touristes samedi dernier près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Des hommes cagoulés ont volé les bagages et effets personnels d'une vingtaine de personnes qui attendaient leur navette devant un hôtel de Roissy-en-France, dans le Val-d'Oise.