Le fils de Trump avoue avoir tenté de dénicher des informations sur Clinton

publié le 10/07/2017 à 11:42

Donald Trump n'est toujours pas sorti de ses troubles liés à d'éventuelles ingérences de la Russie dans la campagne présidentielle américaine. Dimanche 9 juillet, c'est son propre fils, Donald Trump Junior, qui a avoué avoir rencontré une avocate russe le 9 juin 2016, soit en pleine course à la Maison Blanche, afin d'obtenir des informations compromettantes sur l'adversaire politique de son père, Hillary Clinton. Il a admis les faits dans un communiqué après la publication par le New York Times d'une enquête dévoilant les dessous de cette rencontre avec Natalia Veselnitskaya.



"Cette femme disait avoir des informations sur des liens entre des proches de la Russie et le financement du parti démocrate et la campagne de Mme Clinton, a-t-il expliqué. Il s'est avéré que ses déclarations étaient vagues, ambiguës ou n'avaient aucun sens. Elle n'a présenté aucune preuve de ce qu'elle avançait et il est devenu clair qu'elle n'avait pas d'information significative".

Pourtant, interrogé sur ce rendez-vous avec l'avocate russe samedi, Donald Trump Junior avait affirmé que le nom d'Hillary Clinton n'a jamais été mentionné. Il a donc été obligé de revenir sur ses propos le lendemain, face aux informations du New York Times.