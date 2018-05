Le journal de 12h30 : la "fête à Macron", le pari des Insoumis

publié le 05/05/2018 à 14:06

La "Fête à Macron" se déroule ce samedi 5 mai sous le soleil de la capitale. C'est le pari des Insoumis. Un événement organisé par la gauche radicale pour faire converger les luttes sociales, avec pour commencer, un pique-nique géant place de l'Opéra, puis un défilé qui se veut festif jusqu'à la Bastille.



Les organisateurs ont de l'imagination. Ils ont intitulé cet événement "manifestation pot-au-feu" ou encore "OPNI" pour "Objet Politique Non Identifié". Une centaine de cars est arrivée de toute la France dans la capitale pour défiler.

Un carnaval très encadré par les forces de l'ordre après les violences des black blocks le 1er mai dernier. Des fouilles et des contrôles ont lieu à la sortie des métros environnants le parcours de la manifestation. 2000 policiers seront déployés sur le parcours, soit 500 de plus que mardi dernier.

À écouter également dans ce journal :

Politique : Emmanuel Macron est en visite en Nouvelle Calédonie à 6 mois du référendum qui doit décider de l'avenir de l'archipel. Il est arrivé cette nuit à Ouvéa, 30 ans après l'assaut qui avait coûté la vie à 19 kanaks et 2 gendarmes.



Fait-divers : Les obsèques d'Angélique se sont déroulées ce matin à Wambrechies, près de Lille, dans le Nord. Beaucoup d'émotion pour la famille, les proches et tous les habitants de cette petite ville. Le corps de la jeune adolescente de 13 ans avait été retrouvé dans un bois, elle a été victime d'un ancien voisin, déjà condamné pour viol.



International : le lancement du module "InSight" a eu lieu en Californie. La NASA a lancé un engin vers Mars, il parcourra 385 millions de km en un peu plus de 6 mois, avec à son bord un sismomètre français pour écouter le cœur de la planète rouge.



Football : les joueurs restent sur le banc aujourd'hui. La 36ème journée de Ligue 1 Conforama est décalée au dimanche 6 mai. Ce samedi 5 mai est jour de recueillement en mémoire du drame de Furiani le 5 mai 1992 : L'effondrement d'une tribune avait provoqué le décès de 18 personnes et fait 2.357 blessés.