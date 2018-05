Ligue 1 : pourquoi il n'y a pas de match samedi 5 mai

publié le 04/05/2018 à 16:28

Certains amateurs du championnat de France de 1re division, plus connu sous le nom de Ligue 1 - Ligue 1 Conforama de son appellation officielle depuis le début de cette saison 2017-2018 - ont pu être surpris en découvrant le programme de cette 36e et antépénultième journée. Un match le vendredi soir, c'est habituel. Neuf le dimanche étalés à quatre horaires différents beaucoup moins.



Ce genre de configuration ressemble uniquement à ce qui se pratique le week-end de la finale de la Coupe de la Ligue, le 31 mars dernier cette année. Lors des deux dernières journées, un multiplex intégral est de rigueur, les samedi 12 (21h) et 19 mai, avec les dix rencontres en même temps.

Alors, pourquoi pas de match de samedi 5 mai ? Précisément pour commémorer cette triste date du 5 mai dans l'histoire du football français. Une décision du ministère des Sports du 22 juillet 2015 indique qu'il n'y a plus de match joué en mémoire des victimes du drame de Furiani, à Bastia, le 5 mai 1992.

Il y a 26 ans, l'effondrement d'une tribune provisoire avant le coup d'envoi d'une demi-finale de Coupe de France entre Bastia et Marseille avait provoqué le décès de 18 personnes et fait 2.337 blessés.

L1-36e journée : programme et classement

Vendredi 4 mai :

20h45 : Amiens - PSG



Dimanche 6 mai :

15h00 : Saint-Etienne - Bordeaux

16h30 : Lyon - Troyes

17h00 : Caen - Monaco

Dijon - Guingamp

Metz - Angers

Nantes - Montpellier

Rennes - Strasbourg

Toulouse - Lille

21h05 : Marseille - Nice