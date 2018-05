publié le 05/05/2018 à 04:26

"La Fête à Macron" ce samedi 5 mai à Paris, devrait être "belle et festive", selon ses organisateurs et La France insoumise, qui comptent sur les quelque 2.000 policiers et gendarmes prévus sur le terrain pour empêcher les black blocs de venir gâcher la journée, comme le 1e mai.



"Le 5 mai sera un grand succès", a affirmé Jean-Luc Mélenchon, vendredi au cours d'une conférence de presse. La veille, sur son blog, le chef de file de La France insoumise promettait un "moment de fraternité tranquille", l'objectif étant d'"adresser un message clair à (Emmanuel) Macron et aux milieux économiques qui l'entourent, celui de la détermination et de la volonté de ne rien céder".

Depuis deux jours, le ton est monté entre exécutif et la France Insoumise, qui s'accusent mutuellement de "remettre en cause la démocratie". Ils veulent "tenir un discours d'agitation", "ils n'ont jamais accepté la défaite", "ils aiment la démocratie quand ils gagnent", a accusé le chef de l'État, dans un allusion implicite aux Insoumis.

Une manifestation qui "incite à la violence" pour Darmanin

Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, a accusé Jean-Luc Mélenchon de reprendre "des méthodes d'extrême droite", avec une manifestation qui, selon lui, "incite à la violence". "Nous sommes absolument pour la non-violence, c'est une ligne stratégique", a répliqué le député de Marseille, en dénonçant le "déchaînement de LREM contre LFI". "Je suis sûr que la police va faire ce qu'il faut", "on travaille bien" avec elle, "on lui fait confiance".



Le préfet de police, Michel Delpuech, a annoncé que 2.000 policiers et gendarmes seraient déployés à Paris, conformément à la promesse du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Le ministre est sous le feu des critiques après les débordements spectaculaires du 1e mai causés par quelque 1.200 black blocs.

"Ni une kermesse, ni la marche d'un parti" pour lkes organisateurs

Le Front national a prévenu vendredi que "les Français n'accepteraient pas une nouvelle fois que l'autorité de l'Etat soit bafouée" lors de la manifestation. La France insoumise n'est pas l'organisatrice de cette manifestation "pot-au-feu", où chacun apporte "ses revendications, banderoles et espoirs", même si elle a été initiée par l'un de ses députés, François Ruffin.



"La Fête à Macron ne sera ni une kermesse, ni la marche d'un parti", ont d'ailleurs fait savoir vendredi dans un communiqué les organisateurs, des anciens de Nuit debout, mouvement déjà initié par François Ruffin, pour protester contre la loi travail, au printemps 2016.



La France insoumise a néanmoins largement mis la main à la pâte en affrétant une centaine de cars. Un train militant (200 personnes) partira de Toulouse. 500.000 autocollants ont été distribués ainsi que des dizaines de milliers d'affiches et plus d'un million et demi de tracts. Commencée en musique place de l'Opéra, avec un pique-nique-concert à partir de midi, la manifestation doit se terminer vers 20h00 avec un autre concert place de la Bastille.