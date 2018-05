La mission InSight de la Nasa décolle ce samedi pour percer les secrets de Mars

publié le 05/05/2018 à 07:38

Avec quasiment deux années de retard, la Nasa est prête à aller écouter battre le coeur de Mars. La mission InSight (Interio Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) doit décoller samedi 5 mai à 13h05 (heure de Paris). Depuis la base Vandenberg de l'US Air Force, en Californie, une fusée Atlas V de la Nasa va lancer la sonde InSight en direction de la planète rouge pour y étudier l'activité tectonique et essayer de percer le mystère de la formation des planètes rocheuses, semblables à la Terre.



Si tout se déroule comme prévu, la sonde devrait arriver à destination après six mois et demi de voyage, entre le 26 et le 28 novembre. Ce serait la première fois qu'une station géophysique humaine s'installe sur Mars.

Le lancement était initialement prévu en 2016. Il a été reporté après la découverte de fuites sur un instrument quelques mois avant. Les fenêtres de tir favorables pour Mars ne se présentent que tous les 24 mois. Le lancement est à suivre en direct grâce à un flux vidéo proposé par la Cité de l'espace et le Cnes, l'agence spatiale française, à partir de 12h45 (heure de Paris). La fenêtre de tir est comprise entre 13h05 et 15h05 (heure de Paris). En cas de report, le lancement peut intervenir jusqu'au 8 juin.

> Décollage d'InSight

Comprendre pourquoi Mars s'est éteinte et pas la Terre

Les astronomes commencent à être familiers avec la surface et l'atmosphère de Mars. Mais sa composition interne reste un mystère. La mission InSight aura pour but d'étudier cette structure. Elle disposera de deux ans pour cela, soit une année martienne. InSight doit récolter des données par le biais de trois instruments : un sismomètre, joyau technologique de conception française, un dispositif permettant de localiser avec précision la sonde tandis que Mars oscille sur son axe de rotation, et un capteur de flux de chaleur inséré à 5 mètres dans le sous-sol martien.



Sa mission sera surtout de détecter les séismes martiens, qui sont décrits par la Nasa "comme un flash qui illumine la structure interne de la planète". Les scientifiques s'attendent à enregistrer jusqu'à une centaine de "tremblements de Mars" au cours de la mission. La plupart devraient être inférieurs à 6 sur l'échelle ouverte de Richter. La façon dont les ondes sismiques se déplacent à travers les différentes couches de Mars pourrait les aider à en apprendre davantage sur leur constitution et leur épaisseur.



Le principal objectif de la mission est de comprendre pourquoi la vie a existé sur Mars et s'est éteinte alors qu'elle s'est perpétuée sur la Terre, qui s'est probablement formée de manière similaire il y a 4,5 milliards d'années. Et, ainsi, d'en apprendre davantage sur la formation des planètes semblables à la Terre. "Comment passons-nous d'une boule de roches sans reliefs caractéristiques à une planète qui peut ou non accueillir la vie est une question cruciale dans la science planétaire", a commenté à l'AFP Bruce Banerdt, responsable scientifique d'InSight au laboratoire JPL de la Nasa à Pasadena, en Californie. "Nous aimerions être en mesure de comprendre ce qu'il s'est passé".









> Les enjeux de la mission INSIGHT - SEIS