"La Fête à Macron" : "Le dispositif est proportionné", défend un commissaire

et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/05/2018 à 19:19

Va-t-on encore parler des casseurs et du Black Bloc, samedi 5 mai ? Ce jour-là doit se tenir "La Fête à Macron", une manifestation lancée par François Ruffin, député la France insoumise. Le cortège s'élancera de la place de l'Opéra à Paris, jusqu'à celle de la Bastille. Invité de RTL Soir à la veille de l'événement, David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale, estime que le dispositif policier déployé est "proportionné".



"C'ets plutôt le mot vigilance qui prédomine. Il y a eu des événements le 1er mai, nous y avons tous assistés, mais je pense que le dispositif de demain est un dispositif de vigilance et d'extrême prudence", défend le syndicaliste. 2.000 hommes seront sur le terrain, soit 500 de plus par rapport à la manifestation du 1er mai, qui a été marquée notamment par le saccage d'un restaurant McDonald par des casseurs.

Selon David Le Bars, il y aura une présence de "groupuscule anarchos-autonomes, mais sans doute un peu moins que le 1er mai", estime-t-il en se basant sur les sources du renseignement intérieur et les appels lancés sur les réseaux sociaux. Des policiers devraient être déployés en amont de la manifestation, dans les stations de métro et de bus, et pourront fouiller, au besoin, les sacs de personnes qui pourraient contenir des projectiles pouvant servir "d'armes par destination", a poursuivi le policier.