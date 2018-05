publié le 02/05/2018 à 12:31

Tous les ans, le scénario semble se répéter. Le 1er mai, à l'occasion du défilé pour la fête du Travail, la préfecture de police redouble d'efforts pour assurer la sécurité. Et tous les ans, les forces de l'ordre font face à des débordements.



Cette année, le nombre était impressionnant : 1.200 individus encagoulés attendaient le cortège officiel sur le pont d'Austerlitz pour en prendre la tête, armés de barres de fer et de battes de baseball. Vêtus tout de noir, ils se font appeler les "Black Blocs".

La préfecture de police de Paris affirme avoir placé 109 personnes en garde à vue, après en avoir interpellées 283. C'est beaucoup plus que l'an dernier qui comptait seulement 5 interpellations et 2 gardés à vue. Les dégradations matérielles sont impressionnantes, notamment les images de l'attaque du McDonald's. En nombre, elles ne sont pas tellement plus nombreuses qu'en 2017.

En revanche, du côté du nombre de blessés, notamment chez les forces de l'ordre, le bilan est bien pus léger en 2018. L'an dernier, deux CRS avaient été grièvement blessés, visés par des tirs de cocktails Molotov. À la fin de la journée du 1er mai 2018, Michel Delpuech, le préfet de Paris, a annoncé qu'un seul fonctionnaire de police avait été "très légèrement" blessé.

Les manifestations du 1er mais à Paris en 2017 et en 2018 en chiffres Crédit : Cécile de Sèze