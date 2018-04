Européennes 2019 : au PS, c'est "recherche candidat désespérément"

et Loïc Farge

L'élection européenne a déjà du mal à passionner les Français. Alors autant en confier les rênes à une tête de liste qui soit un minimum charismatique. On ne peut pas dire qu'au Parti socialiste, en matière de casting, il y ait vraiment l’embarras du choix.



Alors il y a bien une personnalité qui fait l'unanimité et dont rêve le nouveau patron du parti Olivier Faure : c'est Christiane Taubira, l'ancienne ministre, très connue, très populaire (presque une icone à gauche), mais qui, pour l'instant, semble rester sourde à toute sollicitation.

Autre possibilité - et là encore, ça parle à la gauche : Martine Aubry. La maire de Lille a aussi pour elle l'avantage d'être la fille de Jacques Delors. Et quand on parle d’Europe, le nom "Delors" ça sonne bien.

Olivier Faure a d'ailleurs déjeuné avec elle il y a quelques semaines. Mais persuadé que la maire de Lille ne quitterait jamais sa ville pour le Parlement européen, il n'a pas osé lui en parler. Elle est maintenant au courant !