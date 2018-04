Le Parti socialiste a trouvé son nouveau siège, à Ivry-sur-Seine

publié le 26/04/2018 à 17:20

Le PS a trouvé son nouveau Solférino, hors de Paris. Comme le révélait RTL au début du mois d'avril, le parti d'Olivier Faure a choisi de s'implanter en proche banlieue, à Ivry-sur-Seine. France Inter dévoile ce jeudi 26 avril l'adresse exacte de ce qui devrait être le nouveau siège du Parti socialiste : un immeuble situé au 99 rue Molière.



Si le parti avait dans un premier temps flashé sur un bâtiment parisien du IIème arrondissement, le prix bien trop élevé avait contraint les socialistes à regarder ailleurs, notamment du côté du Val-de-Marne. L'endroit finalement choisi par le secrétaire national Olivier Faure coche toutes les cases : il est situé à 600 mètres de la station de RER reliant Ivry-sur-Seine à Paris, comporte assez d'espace pour installer tous les bureaux nécessaires, et son prix n'a effectivement rien à avoir avec celui de la capitale.

Le nouveau siège du PS devrait prendre ses quartiers au 99 rue Molière à Ivry-sur-Seine Crédit : Capture d'écran / Google Street View

10 fois moins cher que Solférino

Selon France Inter, l'immeuble coûterait "dix fois moins cher" au PS que l'ancien siège situé rue de Solférino, dans le VIIème arrondissement de Paris, et vendu 45,5 millions d'euros. "Très lumineux et avec des toits composés de verrières, il s'étend sur 4 étages et 1.200 mètres carrés", décrivent nos confrères.

Ce bâtiment, une ancienne manufacture totalement réhabilitée en 2010 est aujourd'hui occupé par des start-uppers. Ces derniers devront donc laisser la place aux membres du PS à une condition : que cet achat soit validé par le conseil national du parti dans les prochains jours.