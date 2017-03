"Le Grand Débat" : Macron et Mélenchon ont échangé leurs numéros de téléphone

publié le 23/03/2017 à 07:46

À première vue, on pourrait penser que tout oppose Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. D'ailleurs ils se rencontraient pour la première fois lundi 20 mars à l'occasion du "Grand débat". Mais à l'antenne, comme en coulisses, le candidat de "La France Insoumise" et celui d'"En Marche !" ont affiché une certaine complicité, à coups de petits apartés, de regards entendus et de commentaires aimables. Ils auraient même échangé leurs numéros de portable.



"L'un et l’autre ont trouvé que ce qu'ils racontaient était plus intéressant que ce que racontaient les autres", commentait un proche de Macron mercredi 22 mars. Les deux hommes ont notamment échangé, à la fin de la soirée où Macron et Mélenchon, harassés par la durée de l’émission, ont discuté quelques instants notamment de l’opportunité de recommencer un débat au mois d’avril, cette fois-ci avec onze candidats. Dit pudiquement par un soutien d’Emmanuel Macron, ça donne : "Ils ont deux points communs : la structure intellectuelle et une certaine propension à vouloir faire long".

Un ennemi commun : Hamon

Ils ont aussi un autre point commun, ou plutôt un ennemi commun : Benoît Hamon. Vous vous souvenez peut-être de la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur les affaires : "Il n'y a que deux personnes qui sont concernées : monsieur Fillon et madame Le Pen (...) Ne nous mettez pas dans le même sac !". Emmanuel Macron l'a trouvé particulièrement "élégante", surtout par opposition aux attaques de Benoît Hamon sur les donateurs de sa campagne.



L'entente a été telle que l'équipe d’Emmanuel Macron assure envisager sérieusement d'accepter la proposition faite par Jean-Luc Mélenchon de débattre l’un contre l’autre avant le premier tour. "Après tout, la gauche c'est lui", souligne son responsable de la communication. Benoît Hamon appréciera.