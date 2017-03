publié le 20/03/2017 à 23:43

Sur les cinq candidats présents lors de ce premier débat présidentielle, Marine Le Pen est la seule à prôner la sortie de la zone euro. Une mesure qui serait catastrophique, selon ses adversaires du soir. Et François Fillon n'a pas hésité à fait entendre : "Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen avec la sortie de l'euro et le retour du franc", a-t-il lancé. Avant de poursuivre : "Avec une inflation galopante, toutes les mesures n'auront plus aucune efficacité en terme d'augmentation du pouvoir d'achat".



En prônant la sortie de la zone euro, la présidente du Front national est "en train d'entraîner le pays vers un véritable chaos économique et social". "On ne sort pas de la monnaie européenne, appuyée sur un ensemble européen qui a ses défauts mais sa puissance, pour une aventure qui conduirait à de la création monétaire, à de la dévaluation et à de l'inflation", a-t-il expliqué.



Malgré le soutien d'Emmanuel Macron en faveur de François Fillon, cette sortie ne tient pas la route, selon Marine Le Pen. "Cela s'appelle le projet peur. Ça a déjà été utilisé avant le Brexitet avant l'élection de Donald Trump", a-t-elle réagi.

