Theresa May, Premier ministre britannique, le 3 mars 2017 à Glasgow, en Écosse.

et AFP

publié le 20/03/2017 à 12:35

Le gouvernement britannique de Theresa May activera l'article 50 du traité de Lisbonne mercredi 29 mars, lançant officiellement le divorce de l'UE, a annoncé lundi un porte-parole de Downing Street.

"Le représentant permanent du Royaume-Uni à Bruxelles a informé l'Union européenne ce matin (lundi 20 mars, ndlr) que la Grande-Bretagne activerait l'article 50 le 29 mars", a indiqué ce porte-parole lors d'un point presse.



Jeudi 16 mars, la reine Elizabeth II avait donné son assentiment à la loi autorisant la Première ministre britannique Theresa May à déclencher la procédure du Brexit. La signature de la monarque, une formalité après le feu vert du parlement, signifiait que le gouvernement était désormais libre de déclencher à tout moment la procédure de divorce avec l'Union européenne.

Une fois l'article 50 activé, le Royaume-Uni et l'UE disposeront de deux années pour boucler les négociations de sortie. La tâche s'annonce titanesque car Londres et Bruxelles devront se défaire de plus de quatre décennies de relation commune, au moment même où l'UE célébrera le 60e anniversaire du Traité de Rome, censé marquer une nouvelle étape dans la construction européenne.



Les dirigeants des 27 autres Etats membres pourraient se réunir dès le 6 avril dans le cadre d'un sommet visant à définir des "lignes directrices" des négociations à venir. Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, le Français Michel Barnier, avait souligné le 16 mars qu'un accord devait être trouvé avant le mois d'octobre 2018 afin que la procédure soit achevée dans les temps.