publié le 21/03/2017 à 00:27

Le socialiste Benoît Hamon a attaqué François Fillon sur les affaires, en lui disant qu'il était plus "fort" en soustraction de fonctionnaires qu'en addition "avec son propre argent" lundi lors du débat télévisé sur TF1. "Avec M. Hamon, c'est les 32 heures, le revenu universel, dans un pays qui a 2.200 milliards de dette.. Voilà, on rêve, on rêve, on rêve !", a matraqué l'ancien Premier ministre, s'attirant immédiatement une réplique cinglante du candidat de la gauche.



Recouvrant la voix de François Fillon qui continuait à parler, l'ancien ministre de l'Éducation a riposté par une allusion aux emplois présumés fictifs de collaborateurs parlementaires de sa femme et de deux de ses enfants : "Vous, c'est 500.000 fonctionnaires en moins. Vous êtes très fort en soustraction, un peu moins en addition quand il s'agit de votre propre argent !".

"On rêve, on rêve, chacun sait que ces promesses-là ne peuvent pas être tenues (...)", a continué, sans se laisser perturber, le candidat de la droite et député Les Républicains de Paris, sous le coup d'une mise en examen notamment pour "détournement de fonds publics", "recel et complicité d'abus de biens sociaux".