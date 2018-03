et Olivier Mazerolle

publié le 11/03/2018 à 19:04

Nouveau départ pour le Front national ? Olivier Mazerolle n'en est pas si sûr. La présidente du FN, Marine Le Pen, a suggéré ce dimanche 11 mars de renommer son parti "Rassemblement national". Ce changement de nom s'inscrit dans la volonté qu'a sa patronne de donner un nouveau souffle au FN. "C'est plus positif, plus accueillant que 'Front national'", analyse Olivier Mazerolle, qui estime toutefois que ce changement de nom "est une mise à jour, mais ça ne fait pas tout".





Le journaliste politique "ne croi(t) pas" en un nouveau Front national. Tirant des conclusions du discours de clôture prononcé par la présidente du FN, Olivier Mazerolle rappelle : "Marine Le Pen elle-même a précisé qu'elle ne renierait rien de ce qu'a été le Front national. Elle a parlé de son 'histoire glorieuse'. Le fonds de commerce du Rassemblement national reste celui du FN, estime-t-il. On l'a vu cet après-midi, ce qui a fait vibrer les militants, c'est la lutte contre l'immigration qui 'ruine la France' dit Marine Le Pen (...)".

La députée du Pas-de-Calais s'est largement adressée "à ceux qui se sentent démunis, qui ont peur - mais une peur tous azimuts - de l'évolution des meurs, du glissement de la science, du totalitarisme numérique, de l'insécurité, de la loi du marché, de la mondialisation", énumère Olivier Mazerolle. "Son remède, c'est la progression de la Nation qui passe par la destruction de l'Europe de Bruxelles. C'est exactement là-dessus que le FN avait buté. Pas sûr que le changement de nom, avec le même contenu, permette de franchir l'obstacle."