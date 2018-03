publié le 11/03/2018 à 11:45

Le Front national va bientôt changer de nom. Sa présidente Marine Le Pen proposera une nouvelle dénomination aux adhérents du parti ce dimanche 11 mars. Un changement qui n'est pas anodin, comme l'explique l'historien Jean Garrigues, spécialiste d'histoire politique. "C'est quand même très, très important (...) Le nom est une identité qui a longtemps été idéologique, puis qui est devenue une identité d'objectif politique", dit-il au micro de RTL.



Marine Le Pen voudrait sans doute se débarrasser du mot "front", qui traduit le combat, car elle a déjà expliqué qu'elle était dans une logique de pouvoir et non d'opposition. "Le nom du parti doit incarner une stratégie, qui doit montrer une direction à suivre", précise Jean Garrigues. Alors quel nom pourrait être choisi ? Pour l'historien, la grande question est de savoir si le parti va conserver le terme "national" : "Il est possible qu'on aille vers quelque chose d'assez nouveau"

Ca peut être l'indication d'un rebond Jean Garrigues Partager la citation





Les partis politiques, surtout ceux de droite, sont habitués au changement de nom. La création du RPR par Jacques Chirac en 1974 "avait marqué quelque chose qui voulait rassembler, donc ça peut être l'indication d'un rebond", explique Jean Garrigues. Mais pour le Front national, "ce sera plutôt le marqueur d'une transformation, d'une nouvelle époque, plus que le catalyseur d'un nouveau départ".

Le Parti socialiste envisagerait lui aussi de faire peau neuve et de changer de nom, "une mauvaise idée" pour l'historien. "À gauche, plus qu'à droite, l'enracinement sur des valeurs a été un marqueur très fort historiquement. L'idée de socialisme leur permet de se distinguer". Si certains estiment qu'un changement de nom peut être perturbateur, d'autres critiquent surtout le coût d'une telle décision. "Ca coûte un bras", conclut Jean Garrigues.